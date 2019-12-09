Рига, , 15:17 — REGNUM Около 200 тыс. жителей Латвии внезапно приобрели статус должников перед бюджетом после налоговой реформы. Об этом информирует портал NRA.

По данным журналистов, причиной возникновения задолженности местных жителей стало введение прогрессивной шкалы налогонеоблагаемого минимума. Изначальный прогноз Службы государственных доходов (СГД) Латвии, что нововведения в стране затронут лишь 60 000 человек более, чем не оправдался.

Представители СГД до сих пор отказываются назвать точное число должников, полагая, что цифра вызовет взрыв возмущения в обществе.

По ситуации на 24 апреля этого года, согласно информации министерства финансов Латвии, налоговая задолженность в соответствии с поданными декларациями за 2018 год в размере 23,64 млн евро образовалась у 121 195 жителей. Согласно же нынешним оценкам независимых экспертов, общая налоговая задолженность превышает 40 млн евро, а число жителей попавших в категорию должников 200 000.

Начиная с марта 2019 года, когда СГД обязало жителей страны подавать декларации о доходах, служба отказывается называть как точное число граждан уже урегулировавших со службой вопросы задолженности, так и число ставших должниками.

По информации представителей СГД, до сих пор требование об обязательной подаче декларации не исполнили 27 655 жителей страны. Если они не сделают этого до конца года, всем им грозит штраф.