Доха, , 15:21 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани вылетел в Руанду для участия в церемонии вручения премии в области борьбы с коррупцией, об этом 9 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Ввиду того, что до саммита лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива остается всего один день, вероятность того, что эмир возглавит делегацию становится минимальной.

В настоящее время не ясно, кто будет представлять Катар на саммите, который состоится 10 декабря в Саудовской Аравии. В прошлом году это был глава внешнеполитического ведомства.

Ранее в мае 2019 года шейх аль-Тани был приглашен для участия в саммите, что говорит о стремлении преодолеть кризис между Катаром и странами залива, однако пока этот вопрос остается в подвешенном состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Катара прибыл в Саудовскую Аравию