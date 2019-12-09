Москва, , 15:13 — REGNUM В 2020 году важнейшим мероприятием боевой учёбы Вооруженных сил России станет учение «Кавказ-2020». Об этом сегодня, 9 декабря, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Подробнее: В 2020 году Минобороны РФ проведёт более 4800 военных учений

Шойгу уточнил, что стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» состоится в сентябре будущего года.

Также продолжится подготовка к Армейским международным играм следующего года. Для этого проведут отборочные этапы, по результатам которых лучшие военнослужащие войдут в сборную на «АрМИ-2020».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Минобороны РФ планирует провести более 4800 военных учений различного масштаба.

Читайте также: В следующем году военные на территории Бурятии проведут около 80 учений