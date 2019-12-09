Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Завершился приём предложений и замечаний от граждан и организаций по проекту генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего в администрацию Екатеринбурга поступило более двух с половиной тысяч предложений, которые будут рассмотрены до 27 декабря. Также до конца года будут подведены итоги общественных обсуждений по генплану города.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные обсуждения генерального плана начались в октябре 2019 года, после того как мэрия представила новую редакцию документа.

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В течение двух месяцев общественники, градостроители, представители коммерческих структур и заинтересованные граждане могли внести свои предложения и замечания.

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