Братислава, , 15:09 — REGNUM Не выполнены условия для устойчивого развития и государственного строительства новых независимых государств, таких как Белоруссия, рожденных после окончания «холодной войны». Об этом 5 декабря в Братиславе на пленарном заседании СМИД ОБСЕ заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Хронический, углубляющийся кризис доверия, вырождающиеся режимы контроля над вооружениями, стремительное наращивание вооружений, усиливающийся политический и идеологический разрыв — все это подлинные ингредиенты чрезвычайной ситуации», — цитирует выступление министра пресс-служба МИД Белоруссии.

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Макей вновь обратил внимание на идею «Хельсинки-2», которую официальный Минск заявляет не первый год, но так и не оформил её в концептуальный документ. Министр также привлёк внимание к белорусской инициативе формирования «пояса цифрового добрососедства» путем заключения межгосударственных соглашений об обеспечении информационной безопасности. Глава МИД Белоруссии призвал членов ОБСЕ подумать над разработкой аналога «плана Маршалла» для безопасности Европы.

Кроме того, глава белорусской дипломатии в рамках министерской встречи провёл ряд переговоров: с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности — зампредом Еврокомиссии Жозепом Боррелем, а также главами МИД Болгарии, Латвии, Эстонии, Нидерландов и Польши.

«В ходе беседы с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ рассмотрены актуальные вопросы региональной и общеевропейской безопасности, а также перспективы дальнейшего развития диалога между Республикой Беларусь и Альянсом», — сказано в официальном сообщении.

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