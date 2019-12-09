Кемерово, 9 декабря 2019, 15:08 — REGNUM Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк приехал в Кемеровскую область. Он встретился с губернатором региона Сергеем Цивилёвым и подарил ему хоккейный свитер с номером 20, под которым играл сам, пишет «Газета Кемерова».

Владислав Третьяк подарил губернатору Кузбасса хоккейный свитер
Владислав Третьяк подарил губернатору Кузбасса хоккейный свитер
Сергей Цивилёв

Как отметил сам Третьяк, этот свитер — «символ побед».

В Кемерово Владислав Третьяк приехал впервые.

«Для меня большая честь принимать легенду советского хоккея на кузбасской земле», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилёв. Губернатор Кузбасса рассказал, что они говорили о хоккее с шайбой в регионе.

«С Владиславом Александровичем мы договорились сделать отличный подарок для наших юных хоккеистов. В августе 2020 отправим ребят из «Металлурга-2007» в Москву на международный «Кубок Владислава Третьяка», где они сыграют со сверстниками из разных стран. Для парней это будет отличный международный опыт. А в октябре следующего года проведём турнир на «Кубок Владислава Третьяка» в Новокузнецке».
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв