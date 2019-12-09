Кемерово, 9 декабря 2019, 15:08 — REGNUM Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк приехал в Кемеровскую область. Он встретился с губернатором региона Сергеем Цивилёвым и подарил ему хоккейный свитер с номером 20, под которым играл сам, пишет «Газета Кемерова».
Как отметил сам Третьяк, этот свитер — «символ побед».
В Кемерово Владислав Третьяк приехал впервые.
«Для меня большая честь принимать легенду советского хоккея на кузбасской земле», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилёв. Губернатор Кузбасса рассказал, что они говорили о хоккее с шайбой в регионе.