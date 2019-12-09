Нур-Султан, , 15:08 — REGNUM Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди посетит США с официальным визитом 12−13 декабря 2019 года. Об этом 9 декабря заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в рамках визита глава внешнеполитического ведомства республики встретится с государственным секретарем США Майком Помпео, с официальными представителями правительства США и Всемирного банка.

Кроме того, 15−16 декабря в Мадриде Тлеуберди примет участие в совещании министров иностранных дел стран-участниц форума Азия — Европа. На форум приедут представители внешнеполитических ведомств 51 страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент США Касым-Жомарт Токаев посетил США. Он принял участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте также: Казахстан и США: обзор современного состояния отношений