Москва, , 15:06 — REGNUM В 2020 году планируется провести более 4800 военных учений различного масштаба. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

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Также, по его словам, будет проведено свыше 9000 практических мероприятий боевой учёбы.

«Главный упор будет сделан на повышение качества боевой подготовки при сохранении её интенсивности», — уточнил глава военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в подразделениях, расположенных на территории Бурятии проведут около восьмидесяти тактических учений различного уровня.

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