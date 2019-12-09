Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Блокирование здания парламента в Грузии является незаконной деятельностью, и если это повторится, то правоохранители снова примут необходимые меры. Такое заявление 9 декабря сделал председатель парламента страны Арчил Талаквадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Право на манифестацию будет соблюдено и в рамках закона все могут выражать протест. Однако, блокирование государства — это уже вне законодательства», — сказал спикер парламента.

Талаквадзе также не дал конкретного ответа на вопрос журналиста, будут ли примять водометы. Он отметил, что данное решение принимают «соответствующие ведомства».

Как передавало ИА REGNUM, после того, как правящая партия «Грузинская мечта» отказалась поддержать на голосовании законопроект о выборной реформе в Грузии, оппозиция начала проводить разные массовые уличные акции. Среди них были не только митинги и пикеты, но и попытки блокировать работу госучреждений, в том числе парламента. Для разгона протестующих, блокирующих здания полиция в ноябре дважды применяла водометы.

Стоит отметить, что глава МВД Грузии в следующий раз пообещал, что воду подогреют перед тем, как разгонять активистов.

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