Киев, , 15:05 — REGNUM От Украины на «нормандский саммит» в Париж отправилась «довольно большая делегация» — чтобы президент Зеленский был готов к любым вопросам, которые могут возникнуть в ходе мероприятия.

Об этом журналистам сообщил на брифинге заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Члены делегации подобраны в зависимости от вопросов, которые будут обсуждаться… например, советники могут приходить в нормандский формат и помогать президенту в решении вопросов», — заявил чиновник.

Он отметил, что с Зеленским в Париж отправилась большая группа силовиков — в частности, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Также, заявил Тимошенко, в состав украинской делегации входят исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель — для участия в газовых переговорах.

Кроме того, уже известно, что с Зеленским в Париж прибыли также руководитель его офиса Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир и помощник президента Андрей Ермак.

ИА REGNUM напоминает, что «нормандский» саммит должен начаться в 18:00 мск и продлиться около трех часов. До саммита Зеленский и его делегация проведут переговоры с президентом Франции и канцлером Германии, после мероприятия намечены двусторонние украинско-российские переговоры.