Санкт-Петербург, , 15:11 — REGNUM Доплаты неработающим петербургским пенсионерам, которые получают в месяц меньше прожиточного минимума по региону, «перекочуют» из федерального в региональный бюджет. Соответствующий проект изменений в Социальный кодекс Петербурга поддержали в Смольном 9 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков заявил, что сегодня в Петербурге около 87 тыс. жителей пенсионного возраста, доход которых в месяц ниже прожиточного минимума. Причем с 2020 года в Петербурге этот минимум будет выше, чем в среднем по России — 9 тыс. 514 рублей против 9 тыс. 311 рублей.

Ржаненков пояснил, что в силу изменений федерального законодательства источник доплат пришлось сменить с федерального на региональный бюджет.

«В соответствии с этим мы будем осуществлять эти выплаты со следующего года из городского бюджета. Эти деньги заложены, 1 миллиард 700 с лишним миллионов рублей. Но федерация тоже компенсирует эти затраты субъектам, нам, в частности, в объеме 560 млн рублей», — пояснил чиновник.

Заметим, выплата не может превышать 1,5 тыс. рублей в месяц. И она будет доступна неработающему пенсионеру, только если он имеет низкий суммарный доход, куда включена не только пенсия, но и единовременные, льготные выплаты и компенсация коммунальных платежей.

«Если вдруг появляется человек, который вышел на пенсию и имеет соответствующие права, он заявляется в МФЦ и таким образом ему ежемесячно автоматически к пенсии будет постоянно дополняться эта разница. Появляется большое количество новых лиц, которые могут претендовать на эту выплату», — сказал Ржаненков.

Средняя величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года в Петербурге составляла 11 465 руб. 30 коп. Для трудоспособного населения — 12 584 руб. 30 коп.; для пенсионеров — 9 303 руб. 80 коп.; для детей — 11 176 руб. 20 коп.