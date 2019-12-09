Киев, , 15:06 — REGNUM Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут состояться до итогового брифинга лидеров «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже. Об этом сообщают 9 декабря украинские СМИ со ссылкой на источники.

Встреча глав России и Украины может состояться до того, как лидеры всех четырех стран выступят с итоговыми заявлениями.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Зеленского пройдёт после основных переговоров с участием глав Франции и ФРГ. С российской стороны на встрече с Зеленским будут присутствовать также глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

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