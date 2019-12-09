, 14:53 — REGNUM Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.

Первое заседание начнется 9 декабря в 11:00 по местному времени (14:00 мск). Слушания будут продолжаться до 12 декабря. Решение, скорее всего, будет вынесено уже в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2013 года Украина получила от России кредит в $3 млрд при президенте Викторе Януковиче. Всего Россия планировала предоставить Украине 15 млрд долларов кредита.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России. Киев уже заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона.