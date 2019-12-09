Нур-Султан, , 14:47 — REGNUM Стороны переговоров в Нур-Султане по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили сове участие в совещании 10−11 декабря. Об этом 9 декабря заявил представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, участники переговоров уже начали пребывать в столицу Казахстана. В мероприятии примут участие спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, замминистра иностранных дел Турции Садат Онала и старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

Делегацию международных организаций на встрече возглавит спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. Пленарное заседание с участием всех сторон пройдет 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 14-й раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Нур-Султане 10−11 декабря. 10 декабря страны-гаранты планируют провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов.

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