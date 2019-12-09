Москва, , 14:54 — REGNUM Плановая ротация российских дипломатических учреждений в США сознательно осложняется американской стороной. Об этом сообщил 9 декабря источник в МИД РФ.

Дипломат рассказал о «многочисленных раздражителях двусторонней сферы отношений», которых при президенте Трампе стало только больше. Так, с 2017 года консульские учреждения США в России искусственно ограничивали выдачу виз, а в сентябре 2019 года из-за проблем с визами в Нью-Йорк не попали некоторые российские участники 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Американские власти сознательно мешают плановой ротации наших дипломатических учреждений, ведя против них настоящую «визовую войну», — подчеркнул источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря намечена встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Главы дипломатий обсудят международные и двусторонние вопросы.

Читайте также: Лавров и Помпео 10 декабря обсудят отношения России и США

Читайте ранее в этом сюжете: Россия готова рассмотреть предложения США по ядерному разоружению — СМИ