Киев, , 14:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин не считает Владимира Зеленского равным себе, поэтому он сделает всё, чтобы на саммите в Париже доказать свое личное превосходство над молодым украинским политиком, заявил 9 декабря украинский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт опасается, что попытка Зеленского поговорить с Путиным «по душам» на самом деле может оказаться «первым вербовочным подходом опытного чекиста» к «наивному, неопытному» президенту Украины.

«Нетрудно догадаться, кто кого будет вербовать, Путин — Зеленского или Зеленский — Путина. А без этой предварительной «ролевой игры» Путин не ведет международных переговоров. Этой участи не избежал даже нынешний президент США Трамп», — уверен Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня днем глава канцелярии президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что после «нормандского саммита» Зеленский проведет двухстороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По информации СМИ, Зеленский и Путин будут обсуждать широкий спектр вопросов— от газового транзита до возобновления авиасообщения.