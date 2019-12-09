Денпасар, Индонезия, , 14:31 — REGNUM Представитель Индонезии в межправительственной комиссии по правам человека АСЕАН (AICHR) Ююн Вахюнингрум заявила, что развитие информационных и коммуникационных технологий и социальных сетей изменило каждого человека, сообщает Antara.

«Мы живем в эпоху цифровых технологий, когда достижения в области информационных и коммуникационных технологий и социальных сетей изменили способы нашего взаимодействия и влияния друг на друга в обществе. Теперь это также меняет наше представление о свободе и правах», — заявила Ююн Вахюнингрум на Бали.

По ее словам, достижения в области информационных и коммуникационных технологий разрушают структурные, языковые и даже идеологические барьеры между людьми и группами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Швейцарии в Индонезии Курт Кунц заявил, что декларация прав человека АСЕАН обеспечивает защиту для всех людей в регионе Юго-Восточной Азии.

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