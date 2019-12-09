Пхеньян, , 14:35 — REGNUM Мнение северокорейского лидера Ким Чен Ына об американском президенте Дональде Трампе может измениться, если тот не прекратит свои высказывания. Об этом заявил председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль, сообщает 9 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представитель КНДР отметил, что Трамп продолжает позволять себе неуместные и опасные высказывания. При этом глава КНДР избегает крайностей, говоря что-либо о Трампе.

«Если он продолжит в том же духе, я думаю, что мнение председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына об американском президенте изменится», — сказал Ким Ён Чхоль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что Ким Чен Ын может потерять всё, если предпримет враждебные действия против США.

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