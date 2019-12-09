Киев, , 14:24 — REGNUM Украинские таможенники в пункте пропуска Медыка-Шегини не пропустили автобус из Тарнова (Польша) который перевозил 800 рождественских подарков для детей польской диаспоры в Львовской области. Об этом сообщает «Польское радио».

Акция по сбору подарков для польских детей на Украине проводилась уже в 28-й раз. Посылки собирали ученики и учителя в Тарнове, организатором акции выступает тарновское Общество друзей Львова и крессов юго-восточных.

«Игрушки, сладости, школьные принадлежности. Сколько это весит? Не знаем. Мы слышали, что мы должны заполнить декларацию о перевозке. Никогда этого не делали. Мы заполнили. Нас обвинили в контрабанде. Контрабанда для торговли. Ящики запакованы, их большое количество. В них всё разложено в пакеты для каждого отдельного ребёнка. Они (таможенники — корр.) были непреклонны — вы возвращаетесь, нет Святого Николая, есть слишком большой тоннаж», — рассказывает, президент Общества Станислав Сядек.

Рождественские подарки, которых не дождались польские дети на Украине, поступят подопечным учреждений трудотерапии и в дома социальной помощи в Тарнове и регионе.