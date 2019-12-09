Киев, , 14:23 — REGNUM Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что любые прогнозы относительно результатов «нормандского саммита» в Париже будут некорректны.

Об этом он заявил журналистам сегодня, 9 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я, пожалуй, воздержусь от каких-либо прогнозов. Я не люблю прогнозировать в таких особо деликатных вещах», — заявил прессе Разумков.

Вместе с тем спикер украинского парламента выразил надежду, что сегодняшняя «нормандская встреча» даст возможность президенту Зеленскому завершить войну, прекратить обстрелы и постепенно вернуть «временно оккупированные территории».

Он напомнил, что нынешняя власть в Киеве ставит себе цель вернуть страну в те пределы, в которых она была в 2013 году.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальному анонсу офиса президента Украины, Владимир Зеленский в Париже встретится в «нормандском формате» с лидерами Германии, Франции и России, чтобы обсудить возможные шаги к установлению мира в Донбассе.