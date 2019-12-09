Архангельск, , 14:17 — REGNUM Депутаты Архангельского областного Собрания от партии «Справедливая Россия» Ирина Чиркова и Алексей Кувакин решили больше не принимать участия в работе Совета партий при губернаторе Архангельской области. Об этом Ирина Чиркова сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Перед тем, как покинуть Совет, справедливороссы написали главе региона Игорю Орлову письмо, в котором, в частности, говорится:"На протяжении 2019 года представители регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ регулярно информировали Вас о неприемлемости реализации в Архангельской области проекта «Экотехнопарк Шиес», спровоцировавшем серьезное недовольство подавляющего большинства населения региона. Однако с Вашей стороны наблюдается игнорирование как позиции большинства граждан, так и мнения оппозиционных парламентских партий. Нет ответственной реакции, в том числе кадровой, на иные чрезвычайные события в Поморье и низкое качество исполнения основных направлений госполитики. Управленческая работа Вашей команды по итогам 2019 года Правительством РФ также не признана эффективной. В связи с этим, мы, представители партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутаты областного Собрания А.Е. Кувакин и И.А. Чиркова, заявляем о своём выходе из состава ныне действующего Совета политических партий как не выполняющего свою основную функцию».

В своем обращении депутаты также рекомендовали Игорю Орлову добровольно уйти в отставку с должности губернатора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Игорь Орлов признался, что история со строительством полигона на станции Шиес ударила по его имиджу, но покидать кресло главы региона он не собирается. Более того, Орлов намерен пойти еще на один губернаторский срок.