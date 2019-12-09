Минск, , 14:16 — REGNUM Состояние и перспективы развития взаимодействия Белоруссии и Германии, а также диалога постсоветской республики с Евросоюзом обсудил 5 декабря заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко с уполномоченным по странам Восточной Европы, Кавказа и Туркестана МИД ФРГ Михаэлем Зибертом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Согласно официальному сообщению, «состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня». При этом особое внимание было уделено вопросам создания белорусско-германской консультативной группы для обсуждения стратегии развития двусторонних отношений — соответствующая договоренность была достигнута министрами иностранных дел двух стран в ходе берлинских переговоров, состоявшихся в октябре 2019 года.

Ранее, 4 декабря Кравченко выступил на открытии XVII «Минского форума», посвященного теме «Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры». Дипломат констатировал рост уровня и интенсивности контактов Белоруссии с ФРГ и Евросоюзом в целом, «назвал одной из ключевых совместных задач придание устойчивого и необратимого характера этой позитивной динамике».

Форум проводится с 1997 года и специализируется на вопросах сотрудничества Белоруссии с Германией и Евросоюзом. В нынешнем мероприятии заявлено более 300 гостей, среди которых высокопоставленные сотрудники МИД ФРГ, депутаты Бундестага и земельных парламентов Германии, представители дипломатического корпуса, политических, деловых и академических кругов, а также общественных организаций из ЕС и Белоруссии.

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