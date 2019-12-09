Москва, , 14:10 — REGNUM В НАТО не считают Россию врагом. В данной ситуации стоит больше обратить внимание на действия, а не на заявления, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Несмотря на очень жесткие переговоры на последнем саммите НАТО, были приняты решения о повышении европейскими государствами военных расходов. Продолжается и продвижение дополнительных сил Альянса к российским границам.

НАТО как военный союз создана была для противостояния России. В отсутствие какого-либо серьезного противника не имеет смысла противостоять — нет у европейцев каких-то реальных военных угроз, от которых им бы требовалась защита США и нет у США противников, с которыми они бы не справились без помощи стран НАТО.

Кроме России, конечно (не в обиду Китаю). Несомненно, сейчас НАТО переживает непростые времена, но это не повод перестать воспринимать организацию как потенциальную угрозу России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не считают, что РФ является врагом или противником Североатлантического альянса.

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