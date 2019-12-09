Киев, , 14:08 — REGNUM По мнению вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулеба, встреча президентов в «нормандском саммите» в Париже станет своеобразным дипломатическим наступлением Украины.

«Я вижу, что сама встреча в нормандском формате — это дипломатическое наступление Украины, потому что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это оно и есть», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что предстоящие переговоры будут сложными в виду того, что у президента Украины Владимира Зеленского по ряду вопросов есть красные линии, которые он не может перейти.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что не ожидает решения проблем по Донбассу и Украине на встрече «нормандской четвёрки».

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