Денпасар, Индонезия, , 14:05 — REGNUM Посол Швейцарии в Индонезии Курт Кунц заявил, что декларация прав человека Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обеспечивает защиту для всех людей в регионе Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

«Декларация прав человека АСЕАН, принятая 18 ноября 2012 года, может обеспечить защиту свободы мнения в регионе Юго-Восточной Азии. Свобода мнения является основой демократии», — заявил Курт Кунц в кулуарах консультации комиссии по правам человека АСЕАН на Бали 8 декабря.

Кроме того, посол подчеркнул, что свобода мнения и выражения не должны вредить друг другу, не говоря уже о стремлении разделить сообщество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в открытии нового здания секретариата АСЕАН на юге Джакарты.

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