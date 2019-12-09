Цхинвал, , 13:42 — REGNUM Поздравление депутатов с днем образования парламента Республики Южная Осетия 9 декабря разместила пресс-служба южноосетинского президента Анатолия Бибилова на сайте главы республики.

9 декабря 1990 года впервые прошли выборы депутатов Верховного Совета Южной Осетии.

«Взвешенные решения, которые принимались депутатами парламента Республики Южная Осетия на протяжении 29 лет, были направлены на дальнейшее упрочение государства», — говорится в поздравлении президента.

Глава республики также отдельно выразил благодарность депутатам парламента первого созыва. Он отметил, что благодаря их заслугам Южная Осетия состоялась, как «международно признанное государство».

Как передавало ИА REGNUM, РФ признала независимость Южной Осетии после того, как на ее жителей напала грузинская армия в августе 2008 года. Российская армия встала на защиту осетинского народа и провела операцию «Принуждение Грузии к миру». После этого последовало признание независимости Южной Осетии и Абхазии.