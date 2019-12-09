Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Соединённые Штаты уже не справляются с ролью мирового жандарма. Так прокомментировал эксперт Института информационных войн Владимир Васильев недавние выступления министра обороны США Марка Эспера.

Глава Пентагона 7 декабря 2019 года выступил с изложением стратегических целей и приоритетов на Рейгановском национальном оборонном форуме (Reagan National Defense Forum). Министр обороны США заявил, что он всё ещё планирует переключить внимание американских военных на конкуренцию с Китаем и Россией в условиях, когда накапливаются угрозы безопасности на Ближнем Востоке.

Марк Эспер назвал Китай и Россию «ревизионистскими державами» и обвинил в стремлении получить «право вето» на экономические решения и решения в области безопасности малых государств.

За день до этого глава Пентагона отметил, что он понимает, что будет трудно переместить ресурсы из региона Ближнего Востока, чтобы увеличить внимание к Китаю и России. Он также подчеркнул, что изучает потребности в силах и ресурсах для каждой области земного шара, чтобы определить, как сбалансировать эти ресурсы. Об этом пишет MilitaryTimes.com.

«Моя цель состоит и остаётся в том, чтобы посмотреть на то, как мы вытягиваем ресурсы — ресурсы в виде войск и техники — из некоторых регионов и либо возвращаем их в Соединённые Штаты, либо перемещаем их в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал Эспер.

«Это остается моей целью, но я должен иметь дело с миром, который у меня есть, и поэтому я должен быть уверен, что в то же время я сдерживаю конфликт — в данном случае на Ближнем Востоке. Я хочу иметь там достаточно сил, чтобы убедиться, что США не вступят в вооружённый конфликт с Ираном», — добавил министр.

Владимир Васильев отметил, что простой анализ речи министра обороны США говорит о том, что вооружённым силам США уже не хватает сил и средств на поддержание однополярного мирового порядка.

«Большое количество вызовов, рост военной, политической и экономической мощи Китая и России поставили Соединённые Штаты в непростое положение. И американские военные ощущают всё это острее, чем политики, так как перед военными стоят совершенно конкретные задачи, а не борьба за рейтинги среди избирателей», — считает эксперт.