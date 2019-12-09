Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM Михаилу Ф., обвиняемому в убийстве 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной, продлили арест до 17 февраля 2020 года. Об этом сообщает «Федерал пресс».

Соответствующее решение приняли на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Сам обвиняемый уверяет, что девушку убил другой задержанный по подозрению в убийстве — Марат А. Также Михаил Ф. пожаловался на плохое здоровье. Арестованный хочет заключить досудебное соглашение.

Решение по другим двум обвиняемым примут сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксения Каторгина исчезла 10 октября 2019 года. Девушку убили с целью похищения машины. Подозреваемые были задержаны 15 октября 2019 года, тело Каторгиной нашли в колодце. У погибшей остались мать и девятилетняя дочь.

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