Москва, , 13:35 — REGNUM Власти Франции не должны нарушать права и свободы граждан во время выступлений «желтых жилетов», говорится в распространенном 9 декабря сообщении МИД России в Facebook.

«Хотелось бы надеяться, что официальный Париж, так охотно критикующий ситуацию с правами человека в других странах, наконец вспомнит о первоочередной обязанности правительства гарантировать соблюдение прав и свобод собственных граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 5 декабря началась забастовка против пенсионной реформы. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицейскими.

Так, 7 декабря в Париже сотрудники полиции применили газ против радикально настроенных участников шествия «желтых жилетов», которые попытались соединиться с колонной профсоюза «Всеобщая конфедерация труда».

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