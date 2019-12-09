Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Глава МИД Швеции Анн Линде не ожидает, что лидеры «нормандского формата» (ред. — Германия, Россия, Украина, Франция) на предстоящей в Париже встрече достигнут прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила министр на встрече с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Брюсселе.

По мнению Линде, Евросоюзу не следует смягчать санкции против России пока не изменены взгляды на Минские соглашения.

«Мы не думаем, что ЕС следует облегчить санкции ‑ и мы сегодня говорили об этом с (ред. — главой дипломатии Евросоюза Жозепом) Боррелем. Пока нет изменения в отношении согласия по взгляду на Минские соглашения, ЕС следует продолжать санкции», — добавила министр.

Напомним, в состав делегации от России, которая полетит на саммит «нормандской четверки» в Париж, войдут министр энергетики Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

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