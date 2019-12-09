Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Соединённые Штаты выражают растущую озабоченность военными, политическими и экономическими угрозами серьёзного уровня, исходящими от Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. По данному вопросу в Комитете по вооружённым силам Сената США 5 декабря был заслушан заместитель министра обороны Джон К. Руд. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на министерство обороны США.

Джон Руд рассказал сенаторам, как Пентагон укрепляет свои военные отношения с рядом стран в ответ на региональные угрозы со стороны Китая.

Минобороны США интегрирует свою стратегию национальной обороны с аналогичными руководящими принципами национальной программы обороны Японии и имеет постоянный диалог для переоценки ролей, миссий и возможностей при одновременном повышении оперативной готовности и подготовки, сказал Руд. Кроме того, Пентагон расширяет сотрудничество с японцами в космосе, киберпространстве, электромагнитном спектре и искусственном интеллекте, а также в междоменных операциях, добавил он.

В отношениях с Индией США продвигают общее видение крупномасштабного американо-индийского партнерства в оборонной сфере. В частности, будут приняты меры по расширению военного сотрудничества и улучшения оперативной совместимости, в том числе через новое трёхсерийное учение десантных сил под названием Tiger Triumph.

Джон Руд назвал Сингапур страной, которая делает больше всех, чтобы обеспечить присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе. Более 100 американских военных кораблей и от 800 до 1000 американских военных самолетов проходят транзитом через Сингапур каждый год, отметил он.

Сингапур также поддерживает ротационное развертывание минобороны своих прибрежных боевых кораблей и самолетов P-8 Poseidon.

Кроме того, вооружённые силы Сингапура имеют четыре активных учебных подразделения, дислоцированных в Соединённых Штатах. В ближайшее время будет заключено соглашение о постоянном присутствии сингапурских истребителей на Гуаме. Замглавы Пентагона добавил, что Сингапур является главным покупателем передовых американских систем вооружений.

В соответствии с политикой, сформулированной в законе об отношениях с Тайванем, США продолжают предоставлять острову оборонные материалы и услуги, необходимые для поддержания достаточного потенциала самообороны, сказал Руд. В 2019 году министерство обороны США одобрило продажи оружия Тайваню на сумму более 10 миллиардов долларов, в том числе поставку танков M1A2 Abrams и истребителей F-16.

«С Вьетнамом мы строим продуктивные оборонные отношения и преодолеваем наследие Вьетнамской войны», — сказал Джон Руд законодателям. В 2018 году ВМС США провели первый с конца войны визит авианосца во Вьетнам.

Соединённые Штаты также передали Вьетнаму катер береговой охраны. Кроме того, министр обороны США Марк Т. Эспер объявил во время своего визита в Ханой две недели назад, что США предоставят второй такой катер.

Помимо упоминания этих стран, Руд сказал, что Пентагон взаимодействует с островными государствами по всему Тихому океану. В течение следующих пяти лет запланировано инвестировать 521 миллион долларов в инициативу по обеспечению безопасности на море для наращивания потенциала союзников и партнеров в регионе, включая развитие способности партнеров проводить операции по обеспечению безопасности на море, повышению осведомленности о морских театрах военных действий и повышению оперативной совместимости с американскими силами.