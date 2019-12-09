Москва, , 13:27 — REGNUM Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев назвал главное преимущество шахтных ракетных комплексов. По словам командующего, данные комплексы имеют максимальную готовность к пуску для ответно-встречного удара по противнику. Об этом пишет «Российская газета».

Кроме того, шахта и прилегающие к ней объекты военной инфраструктуры исключительно надёжно защищены. В ходе испытаний на специальном полигоне бронированная шлюзовая дверь командного бункера РВСН смогла выдержать подрыв инженерного боеприпаса мощностью в 200 килограмм. Это соответствует мощности ударной волны при ядерном взрыве.

Следует отметить, что стационарный вариант ракеты имеет более высокую антитеррористическую устойчивость. Шахта прочно закрыта, она является абсолютно автономным объектом, поэтому проникнуть в неё невозможно.

Подвижные ракетные грунтовые комплексы в свою очередь способны перемещаться и менять стартовые позиции, это делает их не такими уязвимыми от ударов с воздуха.

Командующий РВСН Сергей Каракаев раскрыл смысл названия нового стратегического ракетного комплекса «Ярс». Оказывается это аббревиатура от словосочетания «Ядерная ракета сдерживания». Он также подчеркнул, что предназначение РВСН — не война, а сдерживание любых агрессивных планов и намерений в отношении России.

Данный комплекс поступает в войска в шахтном и подвижном вариантах. На данный момент в РВСН поступило более 150 пусковых установок «Ярс». Кстати, российские конструкторы разработали и железнодорожную версию «Ярса».

ИА REGNUM ранее сообщало, что по ядерному оружию наземного базирования Россия превосходит США.