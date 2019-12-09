Москва, , 13:25 — REGNUM Идеи по запрету взыскания долгов с пенсионеров должны быть более гуманными, чем предложение сохранить им прожиточный минимум, которого не хватает на жизнь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности в скором времени поступит пакет законопроектов, который вводит запрет списывать долги с страховой части пенсий. Речь о минимальной пенсии, которая равна прожиточному минимуму пенстионера в регионе. При этом инициатива не запрещает взыскивать задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, а также уплаты штрафов.

«С пенсий взыскивать долги — это просто аморально. При нашем уровне пенсий пенсионерам и так едва хватает денег на жизнь, большая часть уходит на коммуналку, поэтому взыскивать ещё штрафы и долги — это слишком», — считает Емельянов.

При этом, по его словам, понятно, что образовавшиеся долги каким-то образом необходимо возвращать.

«Нужно оставлять более гуманные суммы — взыскивать не более трети или четверти всей пенсии, а не обчищать пенсионеров вплоть до прожиточного минимума», — заявил Емельянов.

Поэтому, отметил он, депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме не будут голосовать за принятие таких законопроектов, если они будут внесены в Госдуму.

«Мы не будем поддерживать инициативу в этом виде, потому что оставлять пенсионерам суммы на уровне прожиточного минимума — это безнравственно. Всё это делается в интересах банков, это их лобби. Банки сначала подсаживают людей на потребительские кредиты путем совершенно бессовестной и безответственной рекламы, а потом взыскивают долги и обдирают граждан до последней нитки. Аппетиты банков нужно уменьшить», — уверен Емельянов.

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