Париж, , 13:54 — REGNUM Переговоры глав России, Украины, ФРГ и Франции в «нормандском формате» продлятся около трёх часов. Об этом сообщил источник, знакомый с организацией саммита в Париже.

Встреча лидеров начнется в 18:00 мск, а на 20:45 мск запланирована пресс-конференция по итогам переговоров. Таким образом, основная часть «нормандского саммита» займёт 2 часа 45 минут.

Главы четырёх государств прибудут на переговоры в Елисейский дворец 9 декабря в 16:55 мск. Перед встречей запланированы отдельные переговоры президентов Франции и Украины Эммуануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также президента России Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель. Эти встречи начнутся в 17:00. Ровно через 30 минут начнут беседу Макрон и Путин, а также Зеленский и Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние переговоры Путина и Зеленского ожидаются по окончании основной части саммита.

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