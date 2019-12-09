Асбест, Свердловская область, , 13:23 — REGNUM Решения, принятые некоторыми депутатами думы Асбеста (Свердловская область) 9 декабря 2019 года, являются незаконными. Об этом заявила лишённая мандата экс-депутат гордумы Наталья Крылова, сообщает интернет-газета Znak.

По словам Крыловой, на сегодняшнем заседании отсутствовал кворум, для которого необходимо две трети голосов думы, не менее 14 человек.

«Исполняющая обязанности председателя Ольга Щапова объявила в начале заседания, что кворума нет. И все дальнейшие решения были незаконными», — сказала экс-депутат.

Крылова не считает законным и решение о лишении её мандата.

Как сообщало ИА REGNUM, на скандальном заседании часть депутатов избрала нового спикера Сергея Ларионова. За его кандидатуру проголосовали 11 парламентариев.

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