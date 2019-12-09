Москва, , 13:19 — REGNUM Пакет законопроектов о запрете взыскания долгов с пенсий Госдума готова рассмотреть в приоритетном порядке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«В случае, если эти законопроекты будут внесены, мы готовы их рассмотреть в приоритетном порядке», — заверил Пискарёв.

Он также отметил, что на рассмотрении комитета находится законопроект, запрещающий взыскание на выплаты социального характера, в том числе социальные доплаты к пенсии, субсидии, выплаты инвалидам и средства иной государственной социальной помощи, а также на пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности и накопительные пенсии.

«Те предложения, которые были озвучены в СМИ, о том, что должно быть ограничено взыскание долгов со страховых пенсий граждан, а также о том, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум, заслуживают поддержки. Это справедливо по отношению к людям», — сказал он.

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