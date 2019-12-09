Тбилиси, , 13:40 — REGNUM Партия «Грузинская мечта», имеющая подавляющее большинство в парламенте Грузии, планирует 9 декабря провести заседание в своем офисе в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, начало собрания запланировано на 15:00 по местному времени (14:00 мск), руководить собранием будет основатель и лидер партии крупный бизнесмен Бидзина Иванишвили.

Известно, что в повестке собрания — текущие политические темы.

Как передавало ИА REGNUM, 8 декабря завершилась встреча представителей власти Грузии и оппозиции по вопросу об избирательной реформе страны. Каждая сторона настаивала на своем, компромиссный вариант был предложен иностранными посредниками переговоров.

Представители обеих сторон заявили, что им необходимо время для рассмотрения предложения.

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