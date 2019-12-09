Токио, , 13:25 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможном визите в страну президента Ирана Хасана Рухани, об этом 9 декабря он рассказал на пресс-конференции, прошедшей в Токио.

По его словам, в настоящее время в Токио обсуждаются возможности организации подобной встречи. Абэ может выступить в роли посредника между Вашингтоном и Тегераном в попытке разрешить затянувшийся конфликт.

Напомним, дипломатические отношения между США и Ираном разорваны с 1979 года, однако Япония, являющаяся союзником Соединенных Штатов, также сохраняет контакты и с исламской республикой.

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