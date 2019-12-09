Москва, , 13:11 — REGNUM У России нет никаких причин или оснований для пересмотра минских соглашений в худшую для народных республик сторону. Равно как нет для этого формальной возможности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя позицию России перед «нормандским саммитом»

«Стоит напомнить, что Россия, Франция и Германия не стороны соглашения, а его гаранты. А договариваться президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно с представителями ЛНР и ДНР.

Понятно, что пространство маневра у нынешнего президента Украины довольно ограничено — ему нужно поддерживать имидж миротворца, но при этом сильно не злить нацформирования, договариваться по многим экономическим вопросом с Россией и нацреспубликами (по газу и углю, например).

При этом Зеленский не должен дать поводов для обвинений в пособничестве агрессору, угодить и европейским, и американским партнерам, финансовая помощь которых сейчас остро необходима, при этом не забывая, что их интересы не тождественны.

В свете этого рассчитывать на какой-либо прорыв на переговорах не приходится», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писал, что Россия занимает жесткую позицию по последовательности выполнения минских соглашений и не намерена пересматривать их.

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