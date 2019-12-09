Пхеньян, , 13:07 — REGNUM Власти Северной Кореи отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что КНДР может «потерять всё». Пхеньяну терять нечего, заявил председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль, передает 9 декабря ЦТАК.

Высокопоставленный чиновник назвал Трампа нетерпеливым стариком, который много не знает о Северной Корее.

«Нам больше нечего терять», — подчеркнул Ким Ён Чхоль.

Ранее Трамп написал в своём микроблоге, что лидер КНДР Ким Чен Ын может потерять всё, если будет предпринимать враждебные действия. Он отметил, что Пхеньян обладает невероятным экономическим потенциалом, однако должен, как было обещано, выполнить денуклеаризацию.

Читайте также: Трамп не ожидает враждебности от КНДР

А также: Эксперт пояснил, почему Ким Чен Ын разочаровался в Трампе