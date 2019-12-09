Москва, 9 декабря 2019, 12:49 — REGNUM Если в рамках саммита «нормандской четвёрки» лидеры России и Украины договорятся по газовому вопросу, можно будет сказать, что встреча увенчалась успехом, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 9 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже — это дипломатическое наступление Украины. По его словам, последние три года в плане урегулирования ситуации в Донбассе ничего не происходило, потому что «российская сторона всячески избегала встречи».
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