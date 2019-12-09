Москва, , 12:49 — REGNUM Если в рамках саммита «нормандской четвёрки» лидеры России и Украины договорятся по газовому вопросу, можно будет сказать, что встреча увенчалась успехом, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 9 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я надеюсь, что будет разморозка российско-украинских отношений. Не в том объёме, в котором мы все надеемся. Конечно, не будет масштабных договорённостей по Донбассу. Но если хоть о чём-то договорятся — об освобождении пленных и удерживаемых лиц, то уже хорошо. Если о прекращении огня, то ещё лучше. Если о разведении на новых участках, то это просто идеально. А если о газе, то можно сказать, что саммит увенчался успехом», — сказал Юсин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже — это дипломатическое наступление Украины. По его словам, последние три года в плане урегулирования ситуации в Донбассе ничего не происходило, потому что «российская сторона всячески избегала встречи».

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