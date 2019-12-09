Тбилиси, , 12:41 — REGNUM Директор пенсионного агентства Грузии Леван Сургуладзе намерен уйти в отставку, в связи с чем уже обратился к наблюдательному совету агентства и ожидает его решения. Как заявил Леван Сургуладзе журналистам, наблюдательный совет должен удовлетворить или отклонить его просьбу до 16 января.

«Так как пенсионное агентство уже создано, функционирует исправно, все процессы налажены, неделю назад я обратился к наблюдательному совету с просьбой, если будет такая возможность, чтобы я покинул пост с 16 января. Наблюдательный совет в соответствии с законом рассмотрит это заявление и примет решение», — сообщил Сургуладзе.

Если совет решит, что он должен будет некоторое время оставаться на этой должности, Леван Сургуладзе готов будет выполнить и это решение.

На вопросы журналистов о том, не связано ли его решение об отставке с какими-то проблемами внутри пенсионной реформы, Сургуладзе ответил, что решил заняться другой деятельностью и что с реформой пенсионной системы его уход никак не связан.

«С самого начала раздавались некоторые вопросы в связи с реформой. Наша команда поработала очень хорошо и сегодня негатив нивелирован. Во всяком случае, покидают новую пенсионную немногие. Доверие мы завоевали. И я верю, что реформа будет продолжена успешно, я уверен и буду молиться за это всегда», — подчеркнул желающий отставки директор агентства.

Напомним, что Леван Сургуладзе был назначен директором Пенсионного агентства 17 сентября 2018 года. Реформа пенсионной системы была начата правительством Грузии с 1 января текущего года и предусматривает переход на так называемую накопительную систему пенсионного обеспечения, в рамках которой каждый участник новой схемы (она обязательна для трудоспособных граждан в возрасте до 40 лет), а также каждый работодатель обязаны перечислять на счет пенсионного агентства по 2% от зарплаты работника, и еще 2% должна добавить госказна.

Проблема для будущих пенсионеров в том, что деньги граждан не должны и не будут лежать неподвижно, и правительство будет направлять их на осуществление проектов с целью развития экономики. Подобное распоряжение пенсионными накоплениями граждан у многих вызвало тревогу, и часть вступивших в новую схему граждан в первые же месяцы покинула ее.