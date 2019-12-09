Москва, , 12:35 — REGNUM Значительное усиление воздушного компонента ядерной триады России произошло за счёт обновления парка Дальней авиации и создания новых самолетов. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу 9 декабря на селекторном совещании.

В 2019 году в значительной степени выполнена модернизация первой и второй очереди самолётов Ту-95МС. Эту работу провело предприятие «Туполев», отметил он. Теперь в Дальней авиации действует запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков.

Количество боевых кораблей, вооруженных ракетами «Калибр» и «Циркон», должно быть увеличено, поручил министр. Еще оно требование — расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.

Как сообщало ИА REGNUM, ядерной триадой в России называют стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подводные лодки.

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