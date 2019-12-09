9 декабря 2019 | Время чтения 11 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 2 – 8 декабря 2019 года стали: папа Франциск надеется на успех саммита в Париже; Украина переживает не только политический кризис; палата представителей США одобрила меры против Китая; число сторонников импичмента Трампу не растет; на Ближнем Востоке важен Путин; РПЦ критикует законопроект о семейно-бытовом насилии; российские старообрядцы восстанавливают свое влияние.

Станислав Стремидловский, , 12:30 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск призвал молиться за успешный исход встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в Париже, передает Vatican News (Ватикан). Главы четырех государств сегодня, 9 декабря, обсуждают решения «болезненного конфликта, который продолжается в течение многих лет на востоке Украины», напомнил понтифик. Эта встреча, как мы надеемся, подчеркнул Франциск, может способствовать «установлению мира на справедливой основе». Представители украинских Церквей и религиозных организаций встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 декабря накануне саммита в Париже. Они вознесли свои молитвы о мире и поделали президенту успеха ради блага народа.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук пообщался с Зеленским, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). «Хочу пожелать вам силы Моисея, который мог сказать фараону «отпусти мой народ», — сказал Шевчук. — Потому что никто сегодня больше не заинтересован в том, чтобы наступил мир на Украине, как сами украинцы. Россия имеет свои интересы, богатые страны Запада имеют свои интересы. Мы не можем на тех переговорах отступиться от своего желания быть свободной, независимой державой, которая выбрала свой путь развития. Мы достойны того, чтобы другие народы, наши соседи уважали наш выбор». Архиепископ вместе с другими религиозными лидерами принял участие во встрече с президентом. Глава УГКЦ заявил, что сегодня Украина является демократическим государством, где все чувствуют себя свободно независимо от вероисповедания, и религиозное сообщество дорожит таким положением дел. При этом он отметил, что сегодня возможны два пути развития Украины: возврат к советскому прошлому или развитие в качестве европейской страны. Шевчук пояснил, что униаты против возврата в прошлое.

Украина переживает не только политический кризис, сообщает Kath.net (Линц, Австрия). Люди покидают свою страну, рождаемость резко падает, число абортов остается высоким. В конце октября 2019 года Католическая церковь на Украины провела конгресс о семье, на котором присутствовали ответственная за Восточную Европу католического благотворительного фонда «Помощь Церкви в беде» Магда Качмарек. По ее словам, Украина — это красивая и гостеприимная страна. Но многие украинцы считают, что у нее нет будущего. Образованные молодые люди уезжают, другие отчаиваются. Отсутствие перспектив приводит к алкоголизму и разводам. 65% детей растут без отца, ежедневно на Украине делают 300 абортов. И в ней слишком мало детей, чтобы обеспечить смену поколений. Церковь осознает, что помимо политических проблем главным приоритетом должна стать защита семьи. «Решением, на мой взгляд, является участие в духовных движениях», — отметила Качмарек.

Палата представителей США одобрила законопроект, в котором говорится о массовых задержаниях уйгуров и других «злоупотреблениях», совершенные Пекином в провинции Синьцзян, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Как заявил конгрессмен Крис Смит, «мы не можем молчать, мы должны потребовать от китайского правительства положить конец этой варварской практике» и «сказать «никогда больше» культурному геноциду и зверствам, которым подвергаются уйгуры и другие народы в Китае». Законопроект поддержали 407 конгрессменов, против проголосовал только один. Теперь документ должен рассмотреть сенат США. В случае его принятия, президент США должен будет предоставить список высокопоставленных китайских чиновников, ответственных за нарушения прав человека в Синьцзяне, и подвергнуть их санкциям. Государственный секретарь также должен рассмотреть вопрос о санкциях в соответствии с законом «О международной свободе вероисповедания» 1998 года.

Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси разозлил вопрос журналиста, который поинтересовался, ненавидит ли она президента Дональда Трампа, передает National Catholic Register (Айрондэйл, США). «Как католик, я возмущена тем, что вы используете слово «ненависть» в предложении, которое обращаете ко мне, — заявила заметно раздосадованная Пелоси. — Я никого не ненавижу. Я выросла в католическом доме, мы никого не ненавидим — никого в мире». И подчеркнула, что молится за Трампа «все время». Хотя сам президент писал в своем блоге, что не верит, будто Пелоси молится за него. Как отмечает издание, спикер палаты представителей неоднократно ссылалась на то, что она верующая, когда делала политические заявления или оправдывала такие вещи, как свою давнюю поддержку абортов. Между тем, американские католические епископы придерживаются иного мнения. «Этическое учение Церкви никогда не оправдывало и не разрешало аборты на любой стадии развития», — говорилось в заявлении, опубликованном в августе 2008 года кардиналом Джастином Ригали.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) об импичменте, демократах и путинском пуделе. Издание задается вопросом: что должны делать демократы в палате представителей, столкнувшись с двумя «непреложными фактами» — во-первых, с тем, что Трамп «совершил преступление», которое требует импичмента, во-вторых, с тем, что республиканцы в Конгрессе «продали свои души дьяволу» и отказываются принимать какие-либо меры, чтобы привлечь президента к ответственности? Из слушаний, которые провела палата представителей, стало еще яснее, что «Трамп — это пудель российского президента Владимира Путина». При этом слушания по импичменту не привели к постоянному росту числа людей, выступающих за импичмент и отстранение Трампа от должности, как это было 46 лет назад во время «уотергейтского процесса». До тех пор, пока «американский народ не поднимется и не свергнет этого разбойного президента с его поста, американскую исключительность нужно понимать, как нечто ушедшее в прошлое».

Требования Трампа к членам НАТО о доведении расходов на оборону до 2% означает на самом деле покупку американского оружия. Об этом в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) заявил профессор Мечислав Рыба. Вот почему Трамп признает необходимость НАТО, но он не будет поддерживать альянс, в котором США проигрывают. Трамп — это политик, в большей степени руководствующийся национальными американскими интересами, а не глобалист, отстаивающий интересы корпораций, которые являются наднациональными.

Как говорит латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццебалла, «Европа на Ближнем Востоке не имеет значения, на Ближнем Востоке важен Путин», пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Ситуация на Святой земле непростая. Американцы «действуют непредсказуемым образом», хотя совершенно ясно, «куда они идут». Монсеньор сожалеет об «односторонних шагах», в то время как «соглашение» необходимо, ведь почти никто вслед за США не стал переводить посольства в Иерусалим, поэтому недавняя американская декларация о легитимации израильских поселений «на оккупированных территориях вызвала горькую реакцию». И во всем этом «Европа не имеет значения, Европы здесь нет». На сегодня именно Путин тот, с кем считаются на Ближнем Востоке.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с критикой законопроекта о семейно-бытовом насилии, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). По словам предстоятеля Русской православной церкви, есть нечто опасное в том, что даже в парламенте во имя борьбы с насилием в семье оправдывают вмешательство внешних сил в семейную жизнь. Патриарх предостерег от вмешательства государственных служб и некоммерческих организаций, которые пытаются регулировать семейную жизнь. Патриаршая комиссия по делам семьи считает, что «законопроект содержит ряд юридических недостатков, которые делают его неприемлемым». Против родителей и других членов семьи вводятся ограничения, основанные на презумпции виновности без реальных процессуальных гарантий. Согласно этим правилам, любое лицо может быть обвинено в домашнем насилии без каких-либо доказательств, основываясь только на подозрениях и жалобах, поэтому взрослые могут быть подвергнуты «превентивным мерам» репрессивного характера. Это подтолкнуло бы граждан использовать «систему» против своих соседей и врагов, что приведет к росту подозрительности и взаимной вражды.

Католическая церковь выступает против суррогатного материнства, потому что это «обычная проституция», пишет Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный секретарь Конференции католических епископов России отец Игорь Ковалевский. «Церковь против суррогатного материнства — это обычная проституция, при этом мы не запрещаем усыновление детей», — сказал Ковалевский. По его словам, этическая проблема суррогатного материнства заключается в том, что к ребенку относятся как к товару или предмету, суррогатное материнство лишает ребенка права на родителей и разрушает институт семьи. Ранее журналист, автор и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев сказал, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. В РПЦ в ответ на это заявили, что продолжение рода — это «богоугодное дело, а не поход в супермаркет» и что хотя «рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения».

Российские старообрядцы восстанавливают свое влияние, отмечает La Croix (Париж, Франция). Спустя более трех веков после исторического раскола Русской церкви старообрядцы хотят отстоять свои права и наследие. «Мы существуем, и не только в музеях и учебниках истории». — говорит профессор Михаил Шахов, уважаемый деятель в одной из старообрядческой Церквей. Он говорит о том, что произошло за последние пять лет: организация форумов, строительство храмов, рост социальных и культурных программ и обозначали себя «поддержка Кремля», пусть и «негромкая». По словам Шахова, «власть слушает и воспринимает нас всерьез. Кремль, который говорил с католиками, мусульманами и иудеями, но не со старообрядцами, положил конец этой нелепой и дискриминационной ситуации». В 2020 году будет праздноваться 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, который выступил против реформ патриарха Никона. Юбилей лично поддержал Путин. Он подписал указ о проведении торжеств как в Москве, так и в регионах. На этом фоне недавно был создан Всемирный союз староверов. Инициатором выступил Леонид Севастьянов, выходец из старообрядческой семьи, который ранее отучился в богословских институтах в Москве и Риме, а также в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Поклонник западного мира и сторонник технологической революции, но при этом консерватор, он долгое время работал в структурах Московского патриархата и общался с папой Римским. «Старообрядцы создали современную Россию», — считает Севастьянов.

Барнаульские католики обретут долгожданный храм в преддверии Рождества, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Историческое здание католического храма на проспекте Ленина, 44 в Барнауле до 18 декабря должны полностью передать новому собственнику — религиозной организации «Приход Христа Царя Вселенной Римско-Католической Церкви Барнаула». О том, что объект должен перейти в собственность католиков до конца текущего года, стало известно еще в конце июня, когда в рамках судебного разбирательства было утверждено мировое соглашение. В соответствии с ним город должен был в течение полугода передать историческое здание и земельный участок Католической церкви. 3 декабря комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула уже передал документы о передаче недвижимости в регистрационный центр. До 18 декабря все юридические нюансы должны быть улажены, и католический приход станет полноправным собственником. План передачи исторического здания католического храма его законным владельцам был одобрен еще в 2013 году, католики даже подготовили проект реставрации, согласно которому объект мог бы стать украшением столицы Алтайского края, но в последний момент планы чиновников изменились, и христиане получили отказ.

Католическая община Узбекистана начала сбор подписей с просьбой к правительству разрешить открыть новую церковь, передает Agenzia Fides (Ватикан). Епископ Ежи Мацулевич, апостольский администратор Узбекистана, рассказал, что для начала оформления документов необходимо определенное число верующих. В городе Ангрен, примерно в 90 км от Ташкента, есть группа примерно из 25 человек. Они каждое воскресенье ездят на мессу в столицу, но теперь хотят ходить в храм в своем городе. Если правительство одобрит их прошение, говорит монсеньор, «мы, священники, будем ездить туда каждую субботу по очереди, чтобы служить мессу и преподавать другие таинства». Католическая церковь в Узбекистане развивается, подчеркивает епископ Мацулевич, и это хорошо: нынешние власти страны поддерживают и не препятствуют религиям.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».