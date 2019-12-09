Анкара, , 12:38 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что НАТО вместе с Турцией намного сильнее, чем без нее, об этом 9 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«НАТО сильнее с Турцией, поэтому ее роль ставить под сомнение бессмысленно. Наши южные границы — это границы НАТО, поэтому их защита в интересах альянса», — отметил Акар в интервью журналистам агентства.

Напомним, Турция ведет борьбу с сирийскими курдами, что не находит поддержки у членов НАТО, особенно у США. На этой почве между странами регулярно происходят споры, нарушая единство альянса.

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