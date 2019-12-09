Киев, , 12:29 — REGNUM Сегодняшняя встреча в «нормандском формате» в Париже — это дипломатическое наступление Украины, заявил 9 декабря в эфире украинского телевидения вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, последние три года в плане урегулирования ситуации в Донбассе ничего не происходило, потому что «российская сторона всячески избегала встречи».

Кулеба также заявил, что сегодняшние переговоры в Париже будут очень сложными:

«Ведь президент Зеленский имеет ряд «красных линий», которые нельзя переходить, а перед ним сидит человек вообще без этих красных линий», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам президент Зеленский не раз заявлял, что проведение «нормандского саммита» в Париже — это уже победа Украины.

«Я хочу вернуться с конкретными вещами и конкретным результатом. Но мы понимаем, что все не удастся. Встреча — это уже победа. С 2016 года не было диалога. Я хочу найти возможность говорить о мире», — заявил он в ходе телеэфира 6 декабря.