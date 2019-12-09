Манила, , 12:25 — REGNUM Филиппины могут стать первым государством, которое приобретет BrahMos, самую быструю сверхзвуковую крылатую ракету в мире, разработанную Индией и Россией, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что в настоящее время ведутся переговоры о цене. Ожидается, что соглашение будет подписано в следующем году.

Анонимный источник сообщил, что Нью-Дели может предложить Маниле льготные кредиты на покупку ракет BrahMos.

В октябре в вооруженных силах Филиппин подтвердили свою заинтересованность в покупке оружия для укрепления береговой обороны страны. На прошлой неделе на выставке вооружений в Маниле была представлена наземная версия ракетной системы BrahMos.

Индия также провела аналогичные переговоры с другими странами, включая Вьетнам, Таиланд и Индонезию.

Напомним, совместное российско-индийское предприятие BrahMos было создано в 1998 году.