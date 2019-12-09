Москва, , 12:22 — REGNUM Один из ближайших соратников экс-президента России Бориса Ельцина и бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг возможное включение Крыма и Донбасса в состав России при разрушении Советского Союза. Об этом он заявил изданию РБК.

Бурбулис прокомментировал слова Сергея Филатова, руководившего администрацией президента РФ Бориса Ельцина, о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России в 1991 году. По словам Бурбулиса, в столь «категоричной и предметной форме» вопрос об этих регионах не ставился.

Бурбулис участвовал в переговорах в Беловежской пуще вместе с Ельциным. Он отметил, что при подписании Беловежских соглашений России, Украине и Белоруссии удалось найти уникальный мирный выход из ситуации неуправляемого распада страны.

«Но вот этой странной и удивительной конкретики я не знаю и не помню», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также отметил, что Крым мог войти в состав России еще в 1991 году в качестве цены, которую Киев отдал бы за независимость. Однако Ельцин таким шансом не воспользовался.

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