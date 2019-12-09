Киев, , 12:19 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко и шайка праздношатающихся активистов накануне «нормандского саммита» в Париже раскачивают ситуацию как могут, рассчитывая вернуть себе власть, заявил украинский эксперт Дмитрий Розенфельд, комментируя состоявшиеся накануне в Киеве акции протеста.

«Все равно как. Выборы проиграли — решили не ждать следующих, понимая, что все равно ничего не светит… Пользуясь комплексами неполноценности националистически настроенных провинциалов, думают только о своих личных интересах. Некрасиво это — раскачивать страну во время переговоров с Путиным», — заявил эксперт.

По его словам, со стороны Порошенко и соратников очень «недостойно» было публично ставить очень удобные для манипуляции и шантажа так называемые красные линии.

«Низко поступили. Поступили так, что чего бы ни достиг Зеленский на переговорах — всё равно объявят зрадой (предательством — ред.) ! Что бы ни сделал Зеленский — уже заранее эти мерзавцы объявят «сдачей национальных интересов»», — подчеркнул специалист.

В завершение эксперт задается риторическим вопросом, почему национальные интересы Украины определяет не избранный президент, а люди, проигравшие «в пух и прах» выборы, которым граждане Украины выразили полное недоверие и свое презрение.

ИА REGNUM напоминает, что 8 декабря на Майдане в Киеве состоялось вече «Красные линии», главным участником которого стал экс-президент страны Петр Порошенко. По данным силовиков, в акции приняли участие порядка 8 тысяч человек.

«Красные линии» для Зеленского, по мнению соратников Порошенко, выглядят следующим образом: никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации; никаких компромиссов по европейскому и евроатлантическому курсу; никаких политический действий, в том числе выборов на «временно оккупированных территориях» Донбасса, до выполнения условий безопасности и деоккупации; никаких компромиссов по «деоккупации» и возвращению Крыма Украине; никакого прекращения международных судебных процессов против России.