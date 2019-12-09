Москва, , 12:19 — REGNUM На саммите лидеров стран нормандской четвёрки Россия будет настаивать на выполнении Украиной её обязательств в рамках Минских соглашений, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.

«Россия курс свой уже выбрала — это выполнение Минских соглашений. Здесь вряд ли стоит ожидать неожиданных поворотов, — сказал он. — Украина же будет настаивать на их фактической отмене и переворачивании ситуации с ног на голову. Это может быть чревато эскалацией вооружённого конфликта. Стороны к этому готовы. Я имею в виду Украину и Донецк. Как сейчас понятно по новостным лентам, будет личная встреча Зеленского и Путина. Думаю, Владимир Владимирович захотел посмотреть в глаза человеку, который столь часто меняет свою точку зрения, чтобы оценить, насколько с ним вообще можно договариваться. Большего я от саммита не жду».

При этом он отметил, что Франция и Германия, к сожалению, играют крайне пассивную роль. Они фактически не гарантировали выполнение Минских соглашений Киевом и теперь, как полагает политолог, не имеют морального права давить на РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча президентов России и Украины Владимира Путинаи Владимира Зеленского пройдет после завершения «нормандского саммита». Как он заявил, главная цель встречи — обсуждение реализации Минских соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушаков назвал главную цель встречи Путина и Зеленского в Париже