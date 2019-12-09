Москва, 9 декабря 2019, 12:19 — REGNUM На саммите лидеров стран нормандской четвёрки Россия будет настаивать на выполнении Украиной её обязательств в рамках Минских соглашений, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 9 декабря корреспондент ИА REGNUM.
При этом он отметил, что Франция и Германия, к сожалению, играют крайне пассивную роль. Они фактически не гарантировали выполнение Минских соглашений Киевом и теперь, как полагает политолог, не имеют морального права давить на РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча президентов России и Украины Владимира Путинаи Владимира Зеленского пройдет после завершения «нормандского саммита». Как он заявил, главная цель встречи — обсуждение реализации Минских соглашений.
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